"У Леднева сейчас не получается выйти в старте. У него все получается. Он играет в Динамо, находится в хорошем тренировочном процессе, взгляды Луческу я не знаю. Он часть команды и выделять его, ну не знаю...

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Витя Скрипник показал все, что он умеет делать. Это было в Заре. Сейчас другое дело. Там все классные ребята, но не более того. У них есть четкий план — Лига Европы, и как можно выше в чемпионате. А тут все максимально высоко. Не интересуют твои слабости, твои вопросы, ты должен быть сильнее всех на каждой тренировке. Потому что сидят и ждут, что ты будешь слабый.

Когда мы его взяли, он был самым младшим в группе. На тот момент был ощущение, что он игрок штрафной площадки: "под себя", "от себя". Мы их всех использовали точечно, нам было достаточно левоногого парня, который может обыграть на флажке, сделать это, и забить, и на этом все.

Потому что того, что нужно дальше ему, у нас не было. Отрабатывать назад, тактические маневры, вступать в борьбу — он не хочет этого делать, потому что не обучен. Нужно его сильные качества использовать. В юношеском футболе этого было достаточно, но если у него только эти качества и остались, этого не достаточно. Футбол — это для мужчин, нужно много бегать, вести и искать борьбу. Футболист в самом топовом клубе, по-моему, полторы минуты может находится с мячом", – рассказал Головко в интервью Sport Arena.

К слову, в нынешнем сезоне Богдан Леднев провел лишь 120 минут во всех турнирах.

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