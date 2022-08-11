Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о своих подопечных после триумфа в Суперкубке УЕФА (2:0).

"После гола Алабы мы очень хорошо контролировали ситуацию. В трех финалах подряд мы не пропускаем – этот факт для меня стоит особняком.

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Считаю, что сейчас у меня самая здоровая атмосфера в раздевалке за всю мою тренерскую карьеру – с точки зрения того, как игроки мыслят и воплощают в действия наставления.

Мои игроки очень умны. Карим Бензема – самый важный, самый ключевой игрок в мире. Его голы, его игра жизненно важны для нас", – цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, в матче за Суперкубок УЕФА в финском Хельсинки Реал забил в ворота Айнтрахта два сухих гола и стал обладателем 5-го в своей истории такого трофея. К слову, гол Бензема позволил французу обойти Рауля и стать вторым лучшим бомбардиром "бланкос" (324 гола).

Реал выиграл 5-й Суперкубок УЕФА, одержав победу над Айнтрахтом – Бензема стал вторым бомбардиром клуба