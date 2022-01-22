Голкипер Шахтера Андрей Пятов не остался в стороне от событий вокруг партнера по команде – Жуниора Мораеса.

"Кто кем управляет? Вы информацией или информация вами? Сегодня пообщался с Мораесом. Фейковый шум вне поля никогда не влияет положительно на психологию игрока. Поэтому, на правах капитана, хочу поставить точку во вчерашнем вопросе.

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Сам был удивлен заголовками в украинских СМИ. Что произошло? Издание Lance просто неправильно описало диалог с Мораесом. Если почитаете первоисточник, заметите два предложения рядом. Первое начинается со слов "Nós, brasileiros" (мы, бразильцы). После этого предложение начинается со слов "Eu sou ucraniano e nao quero que tenha uma guerra" (я украинец и не хочу войны).

В самом начале статьи написано, что Жуниор – украинец. Поэтому заголовки не впервые высосаны из пальца. Жуниор уже 10 лет играет в Украине. Его футболка – с сине-желтым флагом. Этим все сказано. Не ищите проблем там, где их нет. Старайтесь фокусироваться на действиях, которые помогают развивать украинский футбол, а не создают напряжение. Больше будет пользы", – написал Пятов в своем Instagram.

Напомним, форвард переехал в Украину летом 2012, подписав контракт с донецким Металлургом. Впоследствии на правах свободного агента перебрался в киевское Динамо, за которое провел 85 матчей и забил 34 мяча. Третьим клубом Жуниора Мораес в Украине стал донецкий Шахтер, с которым контракт завершается летом.

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