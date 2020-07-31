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"Его будут слушаться все": Дуэлунд – об авторитете и кругозоре Луческу

10:47 - Читати українською
"Его будут слушаться все": Дуэлунд – об авторитете и кругозоре Луческу
Миккел Дуэлунд (на переднем плане) / ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Миккел Дуэлунд поделился впечатлениями от первой тренировки под руководством Мирчи Луческу.

"Это было очень хорошая и одновременно нелегкая тренировка. Наверное, в моей карьере еще не было таких тяжелых тренировок в первый день после отпуска. Мы провели на поле практически 2 часа. Но все прекрасно, хоть мы и выглядели немного уставшими, но это очень хорошее чувство.

Тымчик поражен тренировкой Луческу

Уверен, у всех ребят сейчас отличный настрой на работу. Есть что доказывать тренеру, которого уважают во всем футбольном мире. Теперь наше дело – усердно работать и, думаю, со временем наша команда покажет хороший прогресс. Пока рано говорить что-то конкретное, мы только познакомились, позади первый тренировочный день. Но вне всяких сомнений он замечательный тренер. Это доказывают и его титулы. Он точно тот человек, которого все будут слушать. И ему точно есть, чему нас научить. Это чувствуется с первого дня нашей совместной работы", – цитирует хавбека официальный сайт клуба.

Напомним, что накануне Мирча Луческу провел первую тренировку в Динамо. В занятии приняли участие 22 полевых игрока и четыре голкипера. В частности, занимались с первой командой трио исполнителей, которое провело прошлый сезон в аренде – Тымчик, Алибеков, Леднев.

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Теги
Мирча Мирча Луческу Динамо Киев Динамо Киев Миккел Миккел Дуэлунд
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