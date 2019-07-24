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"Его будущее не в наших руках", – Гвардиола обеспокоен по поводу возможного ухода Сане

20:43 52 Читати українською
"Его будущее не в наших руках", – Гвардиола обеспокоен по поводу возможного ухода Сане
Гвардиола и Сане / Reuters

Главный тренер "горожан" не уверен относительно будущего немецкого вингера.

"Мы ценим Лероя, он мне очень нравится. Я думаю, он способен стать еще лучшим. Скажу еще раз – мы хотим, чтобы Сане остался в Манчестер Сити.

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Вот почему мы предложили ему продлить контракт. Но будущее Лероя не в наших руках. У нас хорошее предложение, но если Сане захочет уйти, мне будет грустно. Надеюсь, что он все-таки останется с нами", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, активный интерес к 23-летнему вингеру проявляет Бавария, которая настойчиво ищет усиления на фланг атаки.

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