Египет проиграл финал Кубка Африки и пролетел мимо чемпионата мира, поэтому местная ассоциация решила не продлевать контракт с Карлушем Кейрушем. Весной ему на смену назначили местного специалиста Эхаба Галала.

Камерун, Сенегал, Марокко, Тунис и Гана вышли на ЧМ-2022 – Мане снова обыграл Салаха

Однако новый главный тренер проработал с командой всего три матча. Под руководством Галала "фараоны" с трудом обыграли Гвинею, проиграли Эфиопии и разгромно уступили Южной Корее.

Ассоциация сообщила об увольнении, заявив, что тренер не справился с давлением. Египтяне обещают пригласить квалифицированного иностранного тренера и анонсировали, что многими ведут переговоры.