Египет – Уругвай: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Египет и Уругвай объявили составы на матч 1 тура Чемпионата мира 2018 в группе A. Главная интрига была в том, сможет ли восстановиться и выйти в основе Мохамед Салах.

Матч Египет – Уругвай стартовал в 15:00 по киевскому времени. Мохамед Салах таки не выйдет в стартовом составе. Эктор Купер решил не рисковать здоровьем лидера сборной Египта.

Египет – Уругвай – 0:1 – видео гола

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габер, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни, Хамед, Варда, Эль-Саид, Махмуд Трезеге, Мохсен

Уругвай: Муслера, Г. Варела, Годин, Хосе Хименес, Касерес, Нандес, Р. Бентанкур, Весино, де Арраскаэта, Луис Суарес, Кавани

Египет – Уругвай: стартовые составы