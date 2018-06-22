Египет – Уругвай: прогноз на матч чемпионата мира-2018

Египет – Уругвай: прогноз на матч чемпионата мира по футболу-2018 / Фото: соцсети

Египет и Уругвай сыграют 15 июня в Екатеринбурге в матче ЧМ-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

15 июня Египет и Уругвай встретятся на чемпионате мира-2018. Матч Египет – Уругвай пройдет на стадионе Екатеринбург-Арена. Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

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Египет – Уругвай: прогноз букмекеров на матч:

По мнению авторитетной букмекерской конторы William Hill, сборная Уругвая является фаворитом поединка. Победа команды Оскара Табареса оценивается коэффициентом 1,57. На триумф Египта коэффициент 6,50, ничья оценивается в 3,60.

Отметим, что лидер египтян Мохамед Салах продолжает восстановление после травмы плеча, поэтому его участие в матче против Уругвая под вопросом. Зато номинальные гости подходят к поединку без кадровых потерь, что увеличивает их шансы на победу.

Ранее эти сборные встречались в товарищеском поединке в 2012 году. Тогда со счетом 2:0 победил Уругвай.

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Матч Египет – Уругвай начнется в пятницу, 15 июня, в 15:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.