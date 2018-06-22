ЧМ-2018 Египет – Уругвай: Суарес конфузился, Салах страдал, все решила классика

Уругвай победил Египет в матче 1 тура Чемпионата мира 2018 в группе A. Счет и подробный отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Матч Египет – Уругвай стартовал в 15:00 по киевскому времени. Накануне в этой же группе хозяева чемпионата мира поиздевались над одним из главных аутсайдеров. Россия забила Саудовской Аравии 5 голов.

Египет – Уругвай – видео гола

Первый удар в матче нанес Эдинсон Кавани на 11-й минуте. Форвард ПСЖ взял игру на себя, прошел мимо 3-х соперников и несильно пробил во вратаря. Египтяне неплохо прессинговали у уругвайских ворот и свой дебютный удар выдали на 12-й – это было даже послабее. Всередине первого тайма Кавани перебросил соперника классным финтом, но от шедевра уберегла голова египетского защитника. Суарес дважды мог забить из пределов штрафной, однако мяч срывался с ноги. Во втором моменте Луис пробил так, что кто-то мог усмотреть гол, но внешняя сетка оказалась не дырявой.

На самом старте второй половины Суарес обыгрался с Кавани, выбежал один на один, но пробил во вратаря Эль-Шенави. Команды старались не отсиживаться в защите, но море ошибок в передачах мешало появлению моментов и даже ударов. Так, египтяне в нескольких контратаках опасно подходили к воротам. На 72-й команда Купера и прицельный удар нанесла. А не прошло и минуты, как Суарес запорол очередной мегамомент. После очередного чудо-паса Кавани вместо удара форвард Барсы пожелал завести мяч в ворота и наткнулся на голкипера.

В конце матча Уругвай стал чаще обрезаться в центре поля, а Египет настойчивее атаковать. Было очень странно, но даже без Салаха (не рискнули выпускать на бойцов Година и Хименеса?) "фараоны" не стыдились массово, с воодушевлением и умом (браво, мистер Купер!) идти вперед. Однако класс Суареса и Кавани никто не отменял. На 83-й они поменялись местами, но нападающий ПСЖ также не смог прошить Эль-Шенави классным ударом с лету. Затем Кавани со штрафного попал в штангу, а Хосе Хименес на 90-й забил классический уругвайский гол со стандарта головой. Дожали!

Уругвай набирает 3 очка, у России столько же.

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Луис Суарес использовал весь запас нефарта?

Форвард Барселоны мазал, пробивал во вратаря и заигрывался. На самом деле Уругвай мог бы добыть комфортную победу без такой нервотрепки, если бы у Суареса была немного более холодная голова на плечах. Ничего, зато он неплохо играл подыгрывая Кавани. Есть такое ощущение, что Луис еще себя покажет на турнире. Иногда это хорошо, когда тебе так не везет – в других матчах возвращается. Трепещи, Россия!

Египет – Уругвай: Салах так и не вышел

Без Салаха интересно, но сухо

Этот Египет – чисто авторская команда. Эктор Купер выдрессировал своих "фараонов" по полной программе. Они знают, куда бежать, где создавать численное большинство, как прессинговать и доставить проблемы фавориту. Единственная беда – класс при завершении атак и ужас последних минут. В финале уже не первый матч за последние месяцы египтяне будто обо всем забывают и начинают прижиматься к стенке. А там, как назло, их ждет расстрел. Мохамед Салах даже на скамейке запасных был одним из тех, кто едва не украл нынешнее шоу, но в итоге так и не вышел на поле и был вынужден страдать на скамейке.

Старая добрая классика

Уругвай показал свое лицо, нисколько не удивив. Суперкласс Кавани и Суареса, против которого даже выход Салаха мог бы не помочь. Надежные солдаты-защитники Годин и Хименес в центре. Провальная местами средняя линия, которая является самым слабым звеном команды Табареса. И победный гол со старого доброго стандарта. Штрафные и угловые – это просто классическое смертельное оружие Уругвая, которое может довести его очень далеко.

Египет – Уругвай: Хосе Хименес забил победный гол

Интересные факты

Оскар Табарес повторил исторический рекорд бразильских тренеров Загало и Перрейры. Между первым и следующим матчем этих специалистов на чемпионатах мира прошло 28 лет.

Уругвай снял свое проклятие. Команда не выигрывала свои первые матчи на Чемпионате мира 6 раз подряд. Последняя победа случилась 48 лет назад (2:0 против Израиля).

Египет сыграл свой 5 матч на чемпионатах мира и никогда не побеждал. Только Гондурас (9), Сальвадор, Боливия и Новая Зеландия (по 6) имеют худшие серии.

ЧМ-2018. Группа A, 1 тур

Египет – Уругвай – 0:1

Гол: Хосе Хименес, 90