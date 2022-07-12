После неудачи в квалификации на ЧМ-2022 сборную Египта ждет новый цикл.

Руй Витория стал новым главным тренером сборной Египта. Контракт с португальским специалистом рассчитан на четыре года, сообщает пресс-служба EFA.

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Предыдущим наставником египтян был местный специалист Эхаба Галала. Он провел всего три матча (победа и два поражения). Официально отставку аргументировали тем, что тренер вроде бы как не справился с давлением.

Руй Витория довольно известный специалист, выигравший 6 трофеев с Бенфикой, становился чемпионом с аравийским Аль-Насром и завоевал Кубок Португалии во главе скромной Витории Гимараеш.

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