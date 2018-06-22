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Египет – Уругвай: послематчевая пресс-конференция Эктора Купера

15 июня 18:19 113 Читати українською
Египет – Уругвай: послематчевая пресс-конференция Эктора Купера
Эктор Купер / Фото: Getty Images

Наставник сборной Египта Эктор Купер поделился впечатлениями от матча против Уругвая, в котором его команда уступила со счетом 0:1.

"Имеем то, что имеем, и мы делаем все возможное. Есть и нападающие, у нас есть моменты. Да, мы проиграли, но могли добиться лучшего результата. Выложились на сто процентов, мы исходили из того состава, который у нас есть. Рамадан ? Египетские игроки привыкли к такому режиму, это не отговорка. Не думаю, что рамадан влияет на нашу игру.

Мы пытались играть на контратаках. Не хватало нам точности в передачах во втором тайме. Повторюсь, был хороший матч.

Мы стараемся пока думать о сегодняшнем матче, не хотим забегать вперед. Завтра в Грозном начнем готовиться к России. Так или иначе всегда есть шанс победить.

Что касается Салаха, то я думаю, что он уже будет в форме. Решение всегда принимают тренерский штаб и медицинский штаб. Если будут оставаться сомнения, если это может привести к травме, мы не можем рисковать", – цитирует Купера Чемпионат.

Уругвай дожал Египет без Салаха в матче 1 тура ЧМ-2018

ЧМ-2018 1 тур

Египет - Уругвай: Пятница 15 июня 2018

Египет
Матч окончен
0 : 1
Уругвай
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