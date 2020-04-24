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"Едва руль в машине не оторвал": Ярославский – об эмоциях после поражений Металлиста

17:20 32 Читати українською
"Едва руль в машине не оторвал": Ярославский – об эмоциях после поражений Металлиста
Александр Ярославский / Фото из открытых источников

Экс-президент харьковского Металлиста Александр Ярославский рассказал, как переживал, когда его команда уступала сопернику.

"Все делалось для клуба, которым я жил. Когда мы проигрывали матчи, я был бы на другой планете. Помню, иногда я не мог домой доехать. Разворачивался и устраивал несусветные разборки.

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Как-то я едва руль в машине не оторвал. У меня друг с ужасом выскочил из автомобиля", – вспомнил Ярославский в эфире программы Оставайся с футболом.

К слову, Александр Ярославский был президентом Металлиста в 2005-2012 гг. За этот период харьковчане 6 раз завоевывали бронзовые медали чемпионата, а в сезоне 2011/12 дошли до 1/4 финала Лиги Европы.

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