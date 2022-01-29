"Единственный пул – это условно, потому что может быть больше одного транслятора. Возможно, например, пять бродкастеров, проводящих трансляцию матчей.

УПЛ подтвердила участие Setanta Sports в тендере на трансляцию матчей чемпионата Украины

Поэтому мы проводили встречи с бродкастерами – чтобы понять потенциальный интерес и запакетировать тендерную документацию. Чтобы все желающие могли взять интересующий их объем.

Возможен вариант, когда права на показ матчей Динамо и Шахтера будут у разных бродкастеров. Но надеемся, что будет один транслятор. Если же больше, то учитываем интересы как трансляторов, так и болельщиков. Например, чтобы одновременно матчи не проходили.

Мы изменили подход. Сейчас все происходит открыто, все клубы полностью вовлечены в процесс на каждом этапе. Они знают финансовые условия, требования к бродкастерам, трансляциям, требования незаангажированности. Все это учтено.

Надеемся, этот год станет историческим. В конечном счете совместными усилиями УАФ, УПЛ, клубов и УЕФА удастся сделать единый пул, который улучшит финансовое состояние наших клубов. Это хороший сигнал. Верим", – цитирует Дикого Tribuna.

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