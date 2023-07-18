"У Довбика есть желание при хороших условиях уйти из Днепра-1. У клуба есть желание, если получит нормальное предложение, отпустить его. Здесь есть взаимопонимание. Нет такого, что клуб сказал – не отпустим и все. Будет интересное предложение, то уйдешь. Довбик ждет реальное предложение.

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На сегодняшний момент единственный клуб, ведущий серьезные переговоры – это Жирона. Они продолжают договариваться с Митьюлландом о том, чтобы как-то компенсировать им эту часть. СК Днепр-1 выставил, сколько они хотят за Довбика. Если цена 15 миллионов, они хотят 7,5. Они на это рассчитывают.

Сейчас Жирона хочет и пытается договориться с Митьюлландом, чтобы они эти 7,5 миллиона компенсировали им футболистами или, возможно, деньгами. Или еще чем-нибудь. Митьюлланд понимает, что сейчас есть возможность получить живые деньги. Нужны ли им футболисты? Но процесс идет.

Есть разговоры, что еще некоторые итальянские клубы интересуются. Достаточно серьезные. Думаю, некоторые клубы еще хотят посмотреть на Довбика в матчах с Панатинаикосом. Потому что чемпионат Украины – это чемпионат Украины, но должна быть проверка серьезным клубом. Шансы 60:40, что Довбик все-таки уйдет", – объяснил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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