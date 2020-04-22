Единственный кандидат в президенты УПЛ призвал продлить прием заявок от претендентов, которых не успели выдвинуть

Александр Шевченко, который сейчас является единственным официально зарегистрированным кандидатом на пост президента УПЛ, выступил за честную борьбу.

Напомним, 17 апреля истек срок подачи заявок на пост президента УПЛ. Александр Шевченко – единственный кандидат, который уложился в регламентированный срок. Заявку Карпат по выдвижении Олега Смалийчука УПЛ пока не приняла, но при этом не исключила, что прием заявок будет возобновлен после официального решения о продлении карантина.

"Кабмин продлевает срок карантина в стране. Я хочу официально попросить руководство УПЛ перенести выборы в связи с карантином. Еще хочу попросить потому, что это единственный законный путь, как можно разрешить подать заявки людям, которых не успели выдвинуть клубы до 17 апреля на выборы президента УПЛ.

УПЛ не исключила возобновления приема заявок на пост президента – выборы могут перенести

Так что хочу попросить перенести выборы и дать возможность подать заявки этим людям, чтобы они их не подавали задним числом. Я вижу, что это единственный законный путь. Я бы не хотел быть единственным кандидатом, хотел бы, чтобы выборы прошли в честной борьбе, и клубы приняли для себя решение, кто им больше подходит для руководства УПЛ.

Программа у меня есть. Когда мы будем понимать, какого числа пройдут выборы, то ближе к тому времени начну озвучивать небольшие отрывки из своей программы, главные идеи. Для меня самое главное в футболе – это честность, открытость. Это позволяет сделать тот продукт, который интересен, за который начнут платить", – рассказал Шевченко в эфире "Футбол News".

Отметим, ранее намерение баллотироваться на пост главы УПЛ озвучивали Михаил Метревели (эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3") и журналист Олег Ящук.

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