В истории чемпионатов мира зафиксирован только один гол, который был забит в результате прямого удара от углового флажка. Матч группового этапа ЧМ-1962 между СССР и Колумбией запомнился не только атакующей феерией (4:4), но и особым голом, который влетел в ворота Льва Яшина.

Второй Мундиаль для советской сборной состоялся в 1962-м – его принимало Чили. Наставник команды Гавриил Качалин взял с собой на турнир трех голкиперов – Серго Котрикадзе с тбилисского Динамо и Владимир Маслаченко из московского Локомотива считались дублерами Льва Яшина. Все четыре матча на мундиале провел выдающийся кипер, который в следующем году получит "Золотой мяч", хотя переживет в Чили настоящую трагедию.

Лев Яшин / фото из архива

Для сборной СССР турнир начался поединком против Югославии и победой 2:0 благодаря голам Валентина Иванова и Виктора Понедельника. Во втором туре подопечные Качалина встречались с Колумбией, которая считалась аутсайдером группы. Специалисты не сомневались в победе СССР и даже устанавливали планку забитых голов – разница забитых и пропущенных согласно регламенту считалась ключевым показателем при определении мест на финише в случае равенства очков.

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Быстрый дубль Валентина Иванова и гол Игоря Численко еще до 11 минуты не оставлял сомнений – СССР легко победит. В середине первого тайма колумбийцы один гол отыграли, однако на 56-й минуте Понедельник сделал счет 4:1. А дальше началось самое интересное. 68 минута – Колумбия зарабатывает право на угловой. "Стандарт" берется исполнять игрок "Америка де Кали" Маркос Коль.

Это была одна из игр, воспоминания о которых не приносят удовлетворения, – писал потом в своей книге "Записки вратаря" Лев Яшин. – Началась она для нас более чем благополучно. Во втором тайме мы вели 4:1, дело пахло еще более крупным счетом, и вдруг все полетело вверх тормашками. Колумбийцы подавали угловой. Мы расположились по обычной схеме: я занял место у дальней (отбившего) стойки ворот, Гиви Чохели, наш левый защитник – у ближней. А между Чохели и угловым флангом встал Игорь Нетто, чтобы при случае отбить летящий мимо него мяч. Мяч и в самом деле пролетел мимо Нетто, едва не задев нашего капитана, но он увернулся от мяча - боялся, что снова выбьет его на угловой, а тот, как сказочный колобок, уйдя от Нетто, полетел прямо на ногу Чохели. Я крикнул: "Гиви, играй!" Как оказалось после, Гиви показалось, что я кричу: "Гиви, играю!" Так или иначе, Чохели повторил маневр Нетто, и мяч, никого не задев, влетел в сетку.

Обзор матча СССР – Колумбия

(голевой удар с углового – на 08:55)

Коль объяснял свой хитрый выстрел довольно просто: "На поле на тот момент не было Делио Гамбоа, который хорошо играл головой. Поэтому я решил подавать не слишком высоко, на средней высоте. Рассчитывал на то, что мяч может отскочить, а первым на подборе будет Антонио Рада с его мощным ударом... Ни до того дня, ни позже я больше никогда не пытался забить непосредственно с углового. Это очень тяжело".

Вроде бы ничего страшного не произошло – думал и Яшин, и все зрители того поединка. Правда "олимпийский гол" с углового психологически подкосил команду. Лев Иванович скандалил с Нетто и Чохели, те бросили в ответ "Мы забиваем, а вы только пропускаете".

Газета "Правда" сухо и исчерпывающе описала события на поле после 4:2: "Следует логическое изменение настроения. У наших игроков самоуверенность уступает место растерянности". Проходит еще восемь минут и Колумбия забивает дважды – невероятная ничья 4:4, которую летописец впоследствии назовет главной сенсацией турнира, которая шокировала мир.

"Мы отбиваемся, суетимся. Кажется, сейчас есть только одна на свете задача – вытолкнуть как угодно мяч из штрафной", – писал о последних минутах матча Игорь Нетто в книге "Это футбол".

Яшин кричит на Чохели / фото из архива

К чести советских футболистов уже через три дня они смогли мобилизовать себя и в ключевом поединке группового этапа победили Уругвай 2:1. В четвертьфинале СССР ждала еще одна сборная из Южной Америки – Чили. Однако ошибка с Колумбией стала для Яшина, скорее, небольшим разогревом. Последствия битвы в плей-офф с хозяевами Мундиаля до конца жизни преследовали легендарного вратаря.

О матче с колумбийцами, может, и не стоило бы говорить так подробно спустя почти полтора десятка лет. Но я ведь вспоминаю сейчас события, которые привели меня к самым горьким дням в моей футбольной жизни. Началось все на этой игре, закончилось на игре с Чили. Последствия я испытал дома, в Москве. Если матч с Колумбией мне вспоминать неприятно, то игра с Чили до сих пор кажется кошмарным сном. Чилийская команда была слабее нас, слабее югославской и уругвайской. Но в Арике, несмотря на то, что чилийцы играли не лучше, чем обычно, мы проиграли, – писал в мемуарах Яшин в 1976-м.

Еще до перерыва он пропустил дважды (пресса снова обвиняла кипера, особенно за гол со штрафного в ближний угол), а советская сборная ответила точным ударом Численко. Все, СССР едет домой. Чилийцы прекратили борьбу на следующей стадии, когда не устояли перед будущими чемпионами мира – 2:4 с дублями Гарринчи и Вавы.

Коль против Нетто / фото из архива

Если Яшин долго приходил в себя после поездки на Мундиаль и старался не сломаться под натиском критики, то Маркоса Коля на родине прозвали "El Olímpico". Львиную долю футбольной жизни он провел в колумбийских командах (также выступал в Аргентине и Мексике), а затем начал тренерскую деятельность. 5 июня 2017-го в 81-летнем возрасте легенда ушла в мир иной. А за два дня до этого Колумбия отмечала 55-ю годовщину уникального удара "El Olímpico". Удара, который навсегда останется в истории.