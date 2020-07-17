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"Единственное светлое пятно матча с Зарей – Цыганков": Заховайло уничтожил Динамо, несмотря на уверенную победу

13:53 - Читати українською
"Единственное светлое пятно матча с Зарей – Цыганков": Заховайло уничтожил Динамо, несмотря на уверенную победу
Виктор Цыганков / ФК Динамо

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло проанализировал игру киевлян в матче 31-го тура УПЛ против луганской Зари.

13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков
 
Артём Громов 3’
3’ Артём Громов
13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков

"Поздравляю киевлян с победой в ключевой игре за место в квалификации Лиги чемпионов. Но, не могу поздравить всех нас с качеством игры. Виной тому второй тайм, да и весь сезон получился очень тяжелым. Есть о чем задуматься главному тренеру и президенту.

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Возвращаясь к игре, скажу следующее. В первом тайме Заря, забив гол, испугалась сама себя, и это очень было заметно по действиям игроков. Заря играет очень организованной структурой игры. Без сомнения, это тренерская команда. Виктор Скрипник – тренер высокой квалификации. Украина имеет только трех специалистов такого уровня.

Да, Заря не имеет длинной скамейки. Пара центральных защитников Зари не справилась. Вернидуб явно уступал в скорости, да и после рикошетов полузащитники проиграли подборы, чем воспользовались киевляне. Единственное светлое пятно этого матча – Цыганков. Его мастерство и голевое чутье решили исход этого поединка.

И наконец, второй тайм... который был показательным, пожалуй, для всего сезона. Динамо полностью уступило игровую инициативу и только фарт спас динамовцев в трех убойных моментах Зари. Нет худа без добра. Зато мы все рассмотрели, что из себя представляет нападающий Русин и целая группа игроков", – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Цыганков в матче против Динамо отметился дублем и помог своей команде одержать важнейшую победу над Зарей.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Заря Виктор Виктор Цыганков Вячеслав Заховайло Виктор Виктор Скрипник Назарий Назарий Русин Віталій Віталій Вернидуб
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