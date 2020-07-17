"Единственное светлое пятно матча с Зарей – Цыганков": Заховайло уничтожил Динамо, несмотря на уверенную победу

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло проанализировал игру киевлян в матче 31-го тура УПЛ против луганской Зари.

"Поздравляю киевлян с победой в ключевой игре за место в квалификации Лиги чемпионов. Но, не могу поздравить всех нас с качеством игры. Виной тому второй тайм, да и весь сезон получился очень тяжелым. Есть о чем задуматься главному тренеру и президенту.

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Возвращаясь к игре, скажу следующее. В первом тайме Заря, забив гол, испугалась сама себя, и это очень было заметно по действиям игроков. Заря играет очень организованной структурой игры. Без сомнения, это тренерская команда. Виктор Скрипник – тренер высокой квалификации. Украина имеет только трех специалистов такого уровня.

Да, Заря не имеет длинной скамейки. Пара центральных защитников Зари не справилась. Вернидуб явно уступал в скорости, да и после рикошетов полузащитники проиграли подборы, чем воспользовались киевляне. Единственное светлое пятно этого матча – Цыганков. Его мастерство и голевое чутье решили исход этого поединка.

И наконец, второй тайм... который был показательным, пожалуй, для всего сезона. Динамо полностью уступило игровую инициативу и только фарт спас динамовцев в трех убойных моментах Зари. Нет худа без добра. Зато мы все рассмотрели, что из себя представляет нападающий Русин и целая группа игроков", – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, Цыганков в матче против Динамо отметился дублем и помог своей команде одержать важнейшую победу над Зарей.

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