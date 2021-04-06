"Этот Реал не имеет ничего общего с тем, который был в 2018 году (финал ЛЧ в Киеве, который мадридцы выиграли 3:1 – прим. "Футбол 24"). Я хорошо помню ту игру – все спрашивали, приглашу ли я Рамоса на свое 60-летие. Тогда я ответил "нет", но сейчас подумал бы. Я не могу восстановить тот гнев на него, но то, что случилось в том матче (травма Салаха – прим.) мне не понравилось.

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Все считают Мадрид фаворитом, ведь они в прекрасной форме. Ну и пусть, Ливерпуль готов к этому. Мы не хотим оглядываться на тот проигранный финал, ведь с тех пор многое изменилось. В любом случае, это не матч-реванш, но мы будем стараться выиграть.

Возглавить Реал в будущем? Если в итоге окажется, что я тренировал только Майнц, Боруссию Д и Ливерпуль – это тоже будет неплохо. Не думаю, что я буду жалеть, если не поработаю с Реалом. Но в Мадриде классная погода и здесь хорошо жить. Впрочем, мой испанский на самом деле ужасный. Единственное, что я могу здесь сделать – попросить одно пиво. Было бы классно жить на Мальорке – там отличный климат", – цитирует Клоппа Marca.

Матч Реал Мадрид – Ливерпуль стартует сегодня, 6 апреля, в 22:00 по Киеву.

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