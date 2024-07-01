"Франция имеет много сильных сторон. Их игроки играют в лучших командах мира, поэтому нет нужды вдаваться в детали. Каждый игрок в их команде – топ.

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Невероятно, что после трех игр мы забили лишь два гола – так же как и Франция. Это также невероятно. Невероятно, что они выиграли лишь 1:0 у Австрии. Но это футбол. Это не только Бельгия, это и Франция.

Мы доверяем всем нашим игрокам. Наша единственная проблема в том, что мы можем выпустить на поле только 11 игроков. Готовы больше, и это сложная ситуация, чтобы решить, кто будет на скамейке запасных, потому что они фантастически тренируются и имеют разные профили.

У нас есть 90 минут, чтобы сыграть, и мы отдадим все, что возможно, и даже иногда то, что невозможно. Эта молодая группа хочет этого. Вы можете это почувствовать.

Прошлые встречи находятся в головах игроков. Я спрашивал, что они думают о Франции. Но у нас есть много вещей, которые могут нас мотивировать, поэтому не буду специально использовать это, но это в их головах.

Это сложный соперник. Конечно, это важная игра – ты либо в игре, либо нет. Вы испытываете это особое чувство, и именно поэтому мы здесь и хотели пройти квалификацию. Мы знаем, что они могут играть с ромбом в центре. Последний раз они играли так в 2021 году, так что это хороший знак, если команды адаптируются к нам.

Рассказать вам наш план на матч? Не думаю, что это удачный момент, но, конечно, он у нас есть. Но мы знаем, что нам также нужно быстро адаптироваться. Нужно иметь больше, чем один план и способность к адаптации", – цитирует Тедеско официальный сайт УЕФА.

Франция и Бельгия сыграют в 1/8 финала Евро-2024 в понедельник, 1 июля. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Франция – Бельгия: анонс матча 1/8 финала Евро-2024