Единственная команда Киева: Динамо представило эффектный ролик перед стартом Лиги чемпионов
Киевское Динамо подготовило специальное промо к стартовому поединку в Лиге чемпионов сезона 2021/22.
"Бело-синие" создали ролик о неразрывной связи клуба и города.
Динамо выбрало лучшего игрока августа
Основой ролика стал легендарный фанатский заряд "тепловоз". Он красной линией проходит по всему сюжету. История движется от фанатов на трибунах до знаковых мест Киева, клуба и игроков. Главный мотив видео заключается в том, что Динамо – неотъемлемая часть киевской идентичности, отметили в пресс-службе Динамо.
"Мы хотели, чтобы и у соперников Динамо, и у его фанатов тело покрылось мурашками при просмотре этого ролика. Чтобы после этого каждый захотел пойти на стадион и неистово поддерживать киевлян. Надеемся нам это удалось", – прокомментировали работу авторы ролика.
Зарядись энергией футбола, просматривая любимые матчи ЛЧ вместе с коктейлями на основе премиальной Żubrówka Czarna! Узнать больше о Zubrowka Czarna и коктейли здесь.
Напомним, что киевское Динамо вынуждено делить НСК Олимпийский и конкурировать за внимание болельщиков с донецким Шахтером.
Результаты жеребьевки группового турнира ЛЧ – тяжелые соперники Динамо и Шахтера, Яремчук возвращается в Украину