"Бело-синие" создали ролик о неразрывной связи клуба и города.

Динамо выбрало лучшего игрока августа

Основой ролика стал легендарный фанатский заряд "тепловоз". Он красной линией проходит по всему сюжету. История движется от фанатов на трибунах до знаковых мест Киева, клуба и игроков. Главный мотив видео заключается в том, что Динамо – неотъемлемая часть киевской идентичности, отметили в пресс-службе Динамо.

"Мы хотели, чтобы и у соперников Динамо, и у его фанатов тело покрылось мурашками при просмотре этого ролика. Чтобы после этого каждый захотел пойти на стадион и неистово поддерживать киевлян. Надеемся нам это удалось", – прокомментировали работу авторы ролика.

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Напомним, что киевское Динамо вынуждено делить НСК Олимпийский и конкурировать за внимание болельщиков с донецким Шахтером.

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