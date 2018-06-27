Единак: Жаль, что сборной Австралии не удалось сделать прорыв

Хавбек сборной Австралии Миле Единак прокомментировал вылет команды из чемпионата мира-2018.

"Да, удача вмешалась, но мы установили себе стандарты. Мы делали все возможное не только последние две недели, это было путешествие длиной в несколько лет. Все это время мы выкладывались каждый день. Огорчает, что мы не смогли сделать прорыв. Мы считали, заслуживающие этого. Но это футбол, это жизнь. Надо почувствовать это разочарование и использовать его как стимул работать дальше.

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Не мне судить, что этот турнир говорит о австралийском футболе. Пусть судят другие, вы, ребята, сами смотрели. У нас была потрясающая поддержка, мы это ценим. Мы чувствовали эту поддержку, многие были с нами. Это потрясающий опыт. Я безмерно горд всеми", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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