Единак: Мы разочарованы сегодняшним результатом

Полузащитник сборной Австралии Миле Единак поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против Дании.

"Мы разочарованы сегодняшним результатом. Перед матчем мы настраивались на победу, рассчитывали взять три очка. Во втором тайме нам не хватило немного удачи, мы контролировали игру, создали много моментов. Но теперь нам надо просто забыть то, что произошло, и двигаться дальше, готовиться к следующей встрече и пытаться победить перуанцев.

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Мы договорились, что будем биться до конца. Каждый из нас верит, что у нас есть шансы на выход из группы. Теперь нам нужно восстановиться и как следует подготовиться к матчу против сборной Перу", – цитирует Единака ТАСС.