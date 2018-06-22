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Единак: Мы разочарованы сегодняшним результатом

21 июня 19:46 52 Читати українською
Единак: Мы разочарованы сегодняшним результатом
Миль Единак / Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Австралии Миле Единак поделился впечатлениями после матча группового этапа ЧМ-2018 против Дании.

"Мы разочарованы сегодняшним результатом. Перед матчем мы настраивались на победу, рассчитывали взять три очка. Во втором тайме нам не хватило немного удачи, мы контролировали игру, создали много моментов. Но теперь нам надо просто забыть то, что произошло, и двигаться дальше, готовиться к следующей встрече и пытаться победить перуанцев.

Дания – Австралия: австралийцы не выиграли ни одного матча, в котором Единак забивал пенальти

Мы договорились, что будем биться до конца. Каждый из нас верит, что у нас есть шансы на выход из группы. Теперь нам нужно восстановиться и как следует подготовиться к матчу против сборной Перу", – цитирует Единака ТАСС.

ЧМ-2018 2 тур

Дания - Австралия: Четверг 21 июня 2018

Дания
Матч окончен
1 : 1
Австралия
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ЧМ 2018 Дания - Австралия Миле Единак Миле Единак Австралия Австралия
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