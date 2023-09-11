"Если говорить о графике, то в прошлом году мы играли через два дня на третий в Лиге чемпионов и чемпионате. Это нормально, на таком уровне надо быстро восстанавливаться и готовиться к Италии.

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Относительно матча с Англией, то для болельщиков и для нас это очко очень важно, но всегда хочется побеждать, несмотря на то, против какой команды играешь. Наверное, это хороший результат для нас, но этого недостаточно. Сейчас – игра с Италией, все мысли – только о ней. Понимаем, насколько она важна. Ничья итальянцев с македонцами (1:1), возможно, поможет нам в следующих поединках.

Италию мы еще не разбирали, поэтому мне трудно что-то говорить о ней. Команда топ-уровня, действующий чемпион Европы. Не могу сказать, что она слабее Англии. Да, итальянцы проиграли первый матч квалификации, но сейчас будут злые, будут готовиться к нашему поединку как к последнему, потому что это их последний шанс исправить ситуацию. Но мы также едем за очками", – цитирует Судакова официальный сайт УАФ.

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