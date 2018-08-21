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Эдегор будет играть за Витесс, который возглавляет россиянин Слуцкий

18:44 59 Читати українською
Эдегор будет играть за Витесс, который возглавляет россиянин Слуцкий
Мартин Эдегор / Фото: ФК Витесс

19-летний полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор снова отправился в аренду в чемпионат Нидерландов.

Реал отдал Витесс 19-летнего норвежца Мартина Эдегора, сообщает официальный сайт голландского клуба.

Реал за 10 дней до закрытия трансферного окна: Лунин уйдет из-за Наваса, проблема с бразильцем, 120 млн за "девятку"

Молодой хавбек проведет в аренде сезон 2018/19.

Отметим, что 2 прошлых сезона Эдегор провел в другом нидерландском клубе – Херенвене, сыграл 40 матчей в Эредивизи, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи.

Теги
Испания Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Витесс Витесс
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