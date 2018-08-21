Эдегор будет играть за Витесс, который возглавляет россиянин Слуцкий

Лига чемпионов — 19:28 88
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Аякс – Динамо: Тен Хаг рассказал о больном вопросе, кто заменит Нереса и чем опасны киевляне
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Аякс – Динамо: хавбек амстердамцев Нерес пропустит матчЛига чемпионов — 17:55 96
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Реал за 10 дней до закрытия трансферного окна: Лунин уйдет из-за Наваса, проблема с бразильцем, 120 млн за "девятку"Испания — 17:54 572
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Аякс – Динамо: киевляне прибыли в АмстердамЛига чемпионов — 17:40 179
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Где Неймар, где: за что французы беспощадно критикуют нападающего ПСЖ, на которого Реал отложил космическую суммуФранция — 16:02 575
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