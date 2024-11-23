"Мы в отношениях уже почти 4 месяца. Познакомились давно в социальной сети Instagram, но это было некое "лайкание" сначала. Я тогда находилась в отношениях с Алефиренко, форвардом Зари, поэтому не обращала внимание на Герреро.

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Он писал мне часто, поэтому я тогда сбросила фото с Даниилом и сказала: "Ты играешь с моим парнем". Поэтому Эдуардо извинился и перестал мне писать, но все равно лайкал и сторис смотрел. Ждал. Вместе начали жить довольно быстро, уже через месяц.

Почему мы выдержали паузу, прежде чем начать отношения афишировать? Скрывала я, поскольку разошлась перед Эди с Даниилом. Вообще не была уверена, что хочу отношений. Герреро не скрывал, я бывала на тренировках. В общем нас видели часто, но мне нравился этот экстрим.

Друзья в шоке были, потому что почти все они у нас общие. Эдуардо много раз палился, когда спрашивал своих: "А что там Кристина? Как вела себя на дне рождения у Кати (жена Игоря Кирюханцева, – прим.)?". Даже спрашивал, не подходили ли ко мне ребята из Зари, которые были на дне рождения. Герреро очень ревнивый.

А насчет слухов о Баражко и Бущане... Слухи о Бражке из-за того, что я была на него подписана. Я часто наблюдаю, как он играет. Всё, ничего больше. Бущану приписывали, потому что распространялись слухи, что он один, то есть холостяк. А Эди не входил в список тех, кого приписывали. Считали его "е*аным террористом". Отмечали, что я точно с таким не буду...

В в команде о нас узнали через друга Эдуардо. Было на уровне слухов: "А вы видели, слышали, он с бывшей "Мухи" мутит?". Спалились мы также тогда, когда я привезла ему еду на базу. После интервью ребята голодные были, кухня в позднее время уже была закрыта. Я имею пропуск в комендантскую, поэтому это было несложно", – рассказала Крыжановская в интервью YeSport.

Напомним, Герреро перешел в Динамо из Зари в начале сентября 2024 года за 2,5 млн евро. С того времени провел за киевлян 13 матчей, в которых забил 1 гол.

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