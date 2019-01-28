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Дзола: Игроки Челси не замечали открытого Игуаина

28 января 08:31 283 Читати українською
Дзола: Игроки Челси не замечали открытого Игуаина
Гонсало Игуаин / Фото: соцсети

Тренер Челси Джанфранко Дзола поделился впечатлениями от дебюта Гонсало Игуаина за лондонский Челси.

"Это была его первая игра, и он, безусловно, покажет больше. В первом тайме он несколько раз прекрасно открылся и был близок к опасным моментам.

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Лично я доволен его игрой, однако он будет играть еще лучше после того, как наступит взаимопонимания с партнерами. Он несколько раз открывался в первом тайме, однако партнеры не замечали его. Над этим нам придется работать", – цитирует Дзолу официальный сайт Челси.

Челси в дебютном матче Игуаина разгромил Шеффилд Уэнсдей и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Кубок Англии1/16 финала

Челси - Шеффилд Уэнсдей: Воскресенье 27 января 2019

Челси
Матч окончен
3 : 0
Шеффилд Уэнсдей
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Теги
Англия Челси Челси Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Джанфранко Дзола Челси - Шеффилд Уэнсдей
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