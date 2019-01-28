Дзола: Игроки Челси не замечали открытого Игуаина

Тренер Челси Джанфранко Дзола поделился впечатлениями от дебюта Гонсало Игуаина за лондонский Челси.

"Это была его первая игра, и он, безусловно, покажет больше. В первом тайме он несколько раз прекрасно открылся и был близок к опасным моментам.

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Лично я доволен его игрой, однако он будет играть еще лучше после того, как наступит взаимопонимания с партнерами. Он несколько раз открывался в первом тайме, однако партнеры не замечали его. Над этим нам придется работать", – цитирует Дзолу официальный сайт Челси.

Челси в дебютном матче Игуаина разгромил Шеффилд Уэнсдей и вышел в 1/8 финала Кубка Англии