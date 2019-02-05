Дзофф раскрыл секрет игровой формы Доннаруммы

Легендарный итальянский вратарь Дино Дзофф верит в то, что раскрыл секрет улучшения формы Джанлуиджи Доннаруммы.

Проблемы вне футбольного поля в прошлом сезоне повлияли на игру талантливого Доннаруммы, но в этом году Джанлуиджи стал одной из главных причин того, что у Милана четвертая лучшая оборона в Серии А. К тому же он закрепился в качестве первого номера "Скуадры Адзурры".



Легендарный Дино Дзофф заявляет, что раскрыл секрет прогресса молодого таланта. "Его секрет? Все просто, он стал мужчиной", – рассказал чемпион мира-1982 изданию Corriere della Sera.

Доннарумма отличился блестящим сейвом в юбилейном матче за Милан

"Теперь он больше осознает, что взрослый, и он учится управлять этапами своей жизни, которые также являются этапами во время матча.

Он больше не "разваливается" на части после ошибки. Однажды он может ошибиться на выходе, но уже в следующий момент делает невероятный сейв и спасает команду".