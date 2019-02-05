toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЭСТЕРСУНД ДИНАМО КИЕВ

Дзофф раскрыл секрет игровой формы Доннаруммы

20:42 79 Читати українською
Дзофф раскрыл секрет игровой формы Доннаруммы
Доннарумма значительно улучшил игру в этом сезоне / Reuters

Легендарный итальянский вратарь Дино Дзофф верит в то, что раскрыл секрет улучшения формы Джанлуиджи Доннаруммы.

Проблемы вне футбольного поля в прошлом сезоне повлияли на игру талантливого Доннаруммы, но в этом году Джанлуиджи стал одной из главных причин того, что у Милана четвертая лучшая оборона в Серии А. К тому же он закрепился в качестве первого номера "Скуадры Адзурры".

Легендарный Дино Дзофф заявляет, что раскрыл секрет прогресса молодого таланта. "Его секрет? Все просто, он стал мужчиной", рассказал чемпион мира-1982 изданию Corriere della Sera.

Доннарумма отличился блестящим сейвом в юбилейном матче за Милан

"Теперь он больше осознает, что взрослый, и он учится управлять этапами своей жизни, которые также являются этапами во время матча.

Он больше не "разваливается" на части после ошибки. Однажды он может ошибиться на выходе, но уже в следующий момент делает невероятный сейв и спасает команду".

Теги
Діно Дзофф Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма Милан Милан Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
51
мин
Эвертон
21:45
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук