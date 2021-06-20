"Мы должны победить Россию. У нас есть все для этого. С оптимизмом смотрю в завтра. Поверьте, мы оставим на поле все. Это все, что мы можем сделать. Учитывая силу нашей команды, я уверен в результате.

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Дзюба не так быстр, как Лукаку. Мы уважаем Россию, но фокусируемся на нашей игре. Если у нас будет та же уверенность, что и против Бельгии, то проблем у нас быть не должно. А если болельщики нас поддержат так же, как и с Бельгией, то я не сомневаюсь в исходе матча", – цитирует Кьяер UEFA.

Дании нужно победить россиян с разницей в два мяча и надеяться на поражение финнов в матче с Бельгией, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф.

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