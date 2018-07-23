Дзюба: После слов "Слава Украине" хотел вбить Виду в землю

Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал о своей реакции на поступок Домагоя Виды и Огнена Вукоевича после матча 1/4 финала чемпионата мира-2018.

По словам Дзюбы, ему не слишком понравилась фраза "Слава Украине", которую сказали хорваты после поединка с Россией в четвертьфинале ЧМ-2018.

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"С одной стороны, хорваты своим упрямством завоевали мои симпатии. Однако после слов Виды и Вукоевича... Их выступление очень сильно нас разозлило еще в автобусе. Первая реакция – хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немного. Затем он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит.

А перед финалом был спокоен – кто победит, тот и выигрывает. Но хорваты вызывали симпатию", – цитирует Дзюбу официальный сайт Зенита.

Напомним, Хорватия выбила Россию в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала Мундиаля. После поединка Вида и Вукоевич посвятили победу том числе и украинцам. Это вызвало шквал критики в российском информационном пространстве, ФИФА предупредила Виду за "Слава Украине", а Вукоевич был исключен из сборной Хорватии на ЧМ-2018 из-за появления вирусного видео.