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Джузеппе Росси подпишет контракт с Лос-Анджелес Гэлакси

10:14 48 Читати українською
Джузеппе Росси подпишет контракт с Лос-Анджелес Гэлакси
Джузеппе Росси / фото: РИА-новости

Экс-форвард сборной Италии Джузеппе Росси продолжит карьеру в МЛС.

По информации La Gazzetta dello Sport, Джузеппе Росси сейчас находится в США, где ведет переговоры с Лос-Анджелес Гэлакси. Ожидается, что в ближайшее время итальянец подпишет контракт с американским клубом. Сам футболист заинтересован в переезде в Лос-Анджелес.

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Отметим, что сейчас 32-летний игрок находится в статусе свободного агента и поддерживает форму вместе с Манчестер Юнайтед. Последним клубом Джузеппе была Дженоа. "Грифонов" Росси покинул летом 2018 года.

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