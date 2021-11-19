Джузеппе Росси оформил неожиданное возвращение на родину – экс-форвард МЮ будет выступать в Серии Б
Итальянские фанаты смогут еще раз насладиться игрой нападающего Джузеппе Росси.
СПАЛ на своем официальном сайте объявил о подписании 34-летнего форварда до конца сезона.
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В начале карьеры Росси оказался в Манчестер Юнайтед, однако постоянные травмы помешали раскрыть весь свой потенциал. Самый успешный период нападающий провел в составе Вильярреала – 191 матч, 82 гола и 25 ассистов. Футболку сборной Италии надевал 30 раз и забил 7 мячей. Росси почти год оставался свободным агентом по завершении контракта с американским Реал Солт-Лейк.
Добавим, что СПАЛ выступает в Серии Б и после 12 туров находится вблизи зоны вылета.
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