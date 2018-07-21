toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Джуру официально стал игроком СПАЛа

16:48 22 Читати українською
Джуру официально стал игроком СПАЛа
Йохан Джуру (слева) / ФК СПАЛ

Швейцарский защитник Йохан Джуру подписал контракт с итальянским СПАЛом.

Воспитанник лондонского Арсенала заключил соглашение с клубом из Феррары, сообщает официальный сайт СПАЛа.

Джуру подписал контракт по схеме 1+1. Сотрудничество сторон будет автоматически продлено, если будут выполнены условия, которые отдельно прописаны в контракте. Участник ЧМ-2018 в составе сборной Швейцарции достался СПАЛу бесплатно, поскольку после сезона 2017/18 защитник стал свободным агентом.

Йохан Джуру в течение последнего года защищал цвета турецкого Антальяспора. Ранее он играл за Арсенал, Бирмингем, Ганновер, Гамбург.

Неймар говорит "нет": кого приобретет Реал после провала с бразильцем

Теги
Италия Трансферы Чемпионата Италии Йохан Джуру Йохан Джуру Трансферы СПАЛ СПАЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
15
мин
Шахтер
21:00
Динамо Киев
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук