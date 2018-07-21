Джуру официально стал игроком СПАЛа

Швейцарский защитник Йохан Джуру подписал контракт с итальянским СПАЛом.

Воспитанник лондонского Арсенала заключил соглашение с клубом из Феррары, сообщает официальный сайт СПАЛа.

Джуру подписал контракт по схеме 1+1. Сотрудничество сторон будет автоматически продлено, если будут выполнены условия, которые отдельно прописаны в контракте. Участник ЧМ-2018 в составе сборной Швейцарции достался СПАЛу бесплатно, поскольку после сезона 2017/18 защитник стал свободным агентом.

Йохан Джуру в течение последнего года защищал цвета турецкого Антальяспора. Ранее он играл за Арсенал, Бирмингем, Ганновер, Гамбург.

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