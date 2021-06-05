"Я завершаю карьеру. После 17 лет профессиональной игры в футбол я счастлив объявить, что ухожу", – написал Джуру в Instagram.

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Последним клубом 34-летнего швейцарца стал датский Норшеллан. В своей карьере Йохан успел поиграть за сборную Швейцарии, Арсенал, Гамбург, Ганновер и Бирмингем.

Джуру был в стартовом составе национальной команды Швейцарии на матч 1/8 финала ЧМ-2006 против Украины, где "сине-желтые" победили соперника в серии послематчевых пенальти.

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