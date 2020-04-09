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Джулай озвучил, над чем сборной Украины еще стоит работать

15:44 16 Читати українською
Джулай озвучил, над чем сборной Украины еще стоит работать
Андрей Шевченко / фото из открытых источников

По мнению известного журналиста, национальной команде рано витать в облаках.

"Первый успех Шевченко в сборной Украины – это то, что нашли тот состав, который позволил играть в тот футбол, который пытались привить сборной. Этого не было в квалификации к чемпионату мира, это постепенно начало появляться в Лиге наций.

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Матч против Сербии во Львове стал настоящим прорывом. Мне кажется, что первые матчи против Португалии и Люксембурга сборная сыграла плохо – большое счастье, что мы набрали 4 очка. В поединке с Сербией та работа, которую проводили несколько месяцев, дала результат.

Над чем сборной Украины следует работать – да всегда есть над чем. Тренеры точно это значительно лучше знают, чем мы. На мой взгляд, сейчас стоит работать над тем, чтобы не произошло так, как случалось с нашей сборной раньше – чтобы не решили, что мы уже всего достигли. На самом деле еще ничего не достигли, хотя очень приятно, что мы вышли на Евро", – рассказал Джулай в эфире Il Decameroni.

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Теги
Украина Украина Сборная Украины Дмитрий Джулай Евро-2020 (Отбор) Андрей Шевченко Андрей Шевченко Евро-2020
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