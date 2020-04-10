Джулай назвал канал, на базе которого нужно создавать единый телепул

Комментатор Дмитрий Джулай рассказал свое видение единого телепула в Украине.

"Мне в принципе понравилась идея, которую озвучил Ярослав Лодыгин – генеральный продюсер UA:Первый. Он сказал, что видит только этот канал, на котором может быть единый пул.

Джулай: Я не понимаю причин натурализации игрока "легкого поведения"

Канал, который финансируется из государственного бюджета и находится на одинаковом расстоянии от наших олигархов, которые являются владельцами футбольных клубов.

Всем понятно, что причина отсутствия единого пула – отсутствие консенсуса между этими людьми. Ведь это не дело каналов и их руководства.

Я реально не вижу в Украине много телеканалов, которые готовы тратить деньги на продакшн каждого матча в туре. Поэтому этот вопрос и политический, и экономический. Если ты столько тратишь, то должен что-то получать", – сказал Джулай в эфире программы Вацко Live.

Напомним, сейчас наибольшей частью прав на трансляцию матчей чемпионата Украины владеет ТК Футбол.

Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛ