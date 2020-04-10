toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Джулай назвал канал, на базе которого нужно создавать единый телепул

16:24 113 Читати українською
Джулай назвал канал, на базе которого нужно создавать единый телепул
Фото ФК Шахтер

Комментатор Дмитрий Джулай рассказал свое видение единого телепула в Украине.

"Мне в принципе понравилась идея, которую озвучил Ярослав Лодыгин – генеральный продюсер UA:Первый. Он сказал, что видит только этот канал, на котором может быть единый пул.

Джулай: Я не понимаю причин натурализации игрока "легкого поведения"

Канал, который финансируется из государственного бюджета и находится на одинаковом расстоянии от наших олигархов, которые являются владельцами футбольных клубов.

Всем понятно, что причина отсутствия единого пула – отсутствие консенсуса между этими людьми. Ведь это не дело каналов и их руководства.

Я реально не вижу в Украине много телеканалов, которые готовы тратить деньги на продакшн каждого матча в туре. Поэтому этот вопрос и политический, и экономический. Если ты столько тратишь, то должен что-то получать", – сказал Джулай в эфире программы Вацко Live.

Напомним, сейчас наибольшей частью прав на трансляцию матчей чемпионата Украины владеет ТК Футбол.

Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛ

blog_ava
Руководство Барселоны разваливается – 6 директоров подали в отставку
07:30
329
Теги
Футбол 1 УПЛ Дмитрий Джулай
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
11
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук