Джулай иронично переделал в пользу Баварии легендарную поговорку Линекера

Культовый украинский комментатор Дмитрий Джулай отреагировал на минимальную победу мюнхенской Баварии в центральном матче 28-го тура немецкой Бундеслиги против дортмундской Боруссии.

"Бундеслига – простая лига. 22 человека бегают за мячом на протяжении 34-х туров, а в конце побеждает Бавария", – написал комментатор в своем твиттере.

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Напомним, что мюнхенцы одержали победу благодаря голу-красавцу от Йозуа Киммиха. Победа над "шмелями" позволила Баварии увеличить отрыв на верху турнирной таблицы до 7 очков. До финиша чемпионата Германии осталось 6 туров.

Отметим, что твит Дмитрия Джулая является перефразом знаменитого высказывания Гари Линекера. Английский форвард в похожей манере описал доминирование сборной Германии в конце 80-х.

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