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Джулай и Босянок комментировать чемпионат мира U-20 на UA: Первый

16 мая 17:51 170 Читати українською
Джулай и Босянок комментировать чемпионат мира U-20 на UA: Первый
Босянок и Джулай / Sport.ua

Комментаторы Дмитрий Джулай и Денис Босянок, скорее всего, будут комментировать матчи молодежного чемпионата мира U-20 в Польше на телеканале UA: Первый.

 

Пока телеканал планирует показывать только матчи сборной Украины, сообщает Sport Arena.

Сборная Украины U-20 определилась с заявкой на ЧМ-2019

Напомним, что мировое первенство пройдет с 23 мая по 15 июня. По результатам жеребьевки сборная Украины U-20 попала в группу D, где сыграет со сборными США (24 мая), Катара (27 мая) и Нигерии (30 мая).

Перед стартом турнира украинцы сыграли товарищеский матч против перволигового Колоса (1:1), а 18 мая проведут контрольную игру со сверстниками из ЮАР.

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Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Сборная Украины Украина U-20 - США U-20 Дмитрий Джулай Денис Босянок
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