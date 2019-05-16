Джулай и Босянок комментировать чемпионат мира U-20 на UA: Первый

Комментаторы Дмитрий Джулай и Денис Босянок, скорее всего, будут комментировать матчи молодежного чемпионата мира U-20 в Польше на телеканале UA: Первый.

Пока телеканал планирует показывать только матчи сборной Украины, сообщает Sport Arena.

Сборная Украины U-20 определилась с заявкой на ЧМ-2019

Напомним, что мировое первенство пройдет с 23 мая по 15 июня. По результатам жеребьевки сборная Украины U-20 попала в группу D, где сыграет со сборными США (24 мая), Катара (27 мая) и Нигерии (30 мая).

Перед стартом турнира украинцы сыграли товарищеский матч против перволигового Колоса (1:1), а 18 мая проведут контрольную игру со сверстниками из ЮАР.

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