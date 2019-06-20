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Джулай – о натурализации: Пополнять национальную команду можно своими ребятами, а не пожилими бразильцами

18:45 38 Читати українською
Джулай – о натурализации: Пополнять национальную команду можно своими ребятами, а не пожилими бразильцами
Марлос в сборной Украины / О. Осипов

Известный комментатор Дмитрий Джулай рассказал о своём отношении к натурализации игроков.

"Если натурализация – естественная, если родители футболиста – не украинцы, но он рожден в Украине, здесь растет и начинает играть в футбол, никаких вопросов нет. То же самое – когда человек приехал сюда в определенном возрасте, длительное время здесь прожила, или, как Эдмар, женился.

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Есть и другой момент. Мы не будем говорить о конкретных футбольных клубах. Согласно регламенту нашего чемпионата, любой футбольный клуб имеет полное право натурализировать любого иностранного игрока, если соблюдены все требования. Но это не значит, что автоматически этот футболист должен получать вызов в сборную Украины. Натурализация – это то, что выгодно клубу первую очередь.

Сопротивление, которое вызывает последняя история, как раз с этим и связано. Клуб сделал то, что ему выгодно. А в чем выгода для сборной? Пока непонятно. Вот эти две июньские победы – хороший намек: пополнять национальную команду можно своими ребятами, а не пожилими бразильцами. Как бы хорошо они не играли. Сколько бы не забивали. Более того – интересное совпадение обстоятельств. У нас теперь есть чемпионы мира. Нужно учитывать это", – поделился Джулай в эксклюзивном интервью "Футбол 24".

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