Избранница Криштиану Роналду не бросает любимое дело и охотно участвует в различных фотосессиях.

Джорджина Родригес накануне стала лицом модного журнала "InStyle" и приняла участие не в одной откровенной фотосессии для издания.

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Кадрами девушка уже традиционно решила поделиться в своем Instagram. Полностью обнаженная Джорджина прикрыла свое тело только брендовой сумкой от Gucci, подписав фото философски: "Лови момент".

Пока красавица занималась любимым делом, Роналду продолжал подготовку к важным матчам. Уже 22 февраля его Ювентус будет принимать Кротоне после фиаско в Лиге чемпионов против Порту (1:2).

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