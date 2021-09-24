Долорес Авейру, мама нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, рассказала о своих отношениях с любимой португальца Джорджиной Родригес.

"Она хорошая девочка. Криштиану – образцовый отец. У них четверо детей и конечно есть няни, потому что четверо детей – это большая работа.

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Джорджина, несомненно, оказывает очень большую поддержку Криштиану", – цитирует Долорес The Sun.

Определенные источники сообщали, что мать 36-летнего форварда имеет напряженные отношения с Джорджиной, поэтому Авейру отписалась от модели в Instagram. Напомним, недавно семья Роналду перебралась из Италии на Туманный Альбион из-за перехода португальца в Манчестер Юнайтед.

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