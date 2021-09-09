Джорджина изменила имидж – фаны подчеркнули, что девушка Роналду стала еще более сексуальной
06:30 - Читати українською
Криштиану Роналду сменил клуб, поэтому на изменения решилась и его возлюбленная.
Джорджина Родригес удивила своим видом посетителей Венецианского международного кинофестиваля. Соблазнительная девушка Роналду кардинально изменила прическу.
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Поклонники аргентинской модели в сети подчеркнули, что новый вид Родригес еще больше завораживает.
Напомним, недавно Джорджина вместе с Криштиану Роналду перебралась на Туманный Альбион, где ее любимый будет защищать цвета Манчестер Юнайтед.
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