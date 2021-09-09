Криштиану Роналду сменил клуб, поэтому на изменения решилась и его возлюбленная.

Джорджина Родригес удивила своим видом посетителей Венецианского международного кинофестиваля. Соблазнительная девушка Роналду кардинально изменила прическу.

"Кто сказал, что в Манчестере нет солнца", – Роналду с семьей осваивается в Англии

Поклонники аргентинской модели в сети подчеркнули, что новый вид Родригес еще больше завораживает.

Напомним, недавно Джорджина вместе с Криштиану Роналду перебралась на Туманный Альбион, где ее любимый будет защищать цвета Манчестер Юнайтед.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба