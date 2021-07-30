34-летний сербский теннисист потерял шанс на олимпийское золото и большой рекорд.

Свитолина сенсационно уступила в полуфинале Олимпиады – украинка поборется за бронзу

Новак Джокович (№1 АТР) без проблем взял первый сет (6:1), однако Александр Зверев (№5 АТР) сначала восстановил паритет (6:3), а затем вообще разбил именитого серба (6:1). Итоговый счет – 2:1 в пользу немца. Зверев одерживает путевку в финал, а Джокович поборется за бронзу.

Отметим, в этом сезоне Новак завоевал чемпионство в Открытом чемпионате Австралии, Ролан Гарросе и Уимблдоне, а вскоре выступит на Открытом чемпионате США. Джокович мог стать первым теннисистом, который одержал победу в четырех главных турнирах года и завоевал золотую медаль Олимпийских игр. Ранее это удавалось только немке Штеффи Граф в 1988 году.

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