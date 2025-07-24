Киевское Динамо начало сезон с уверенной победы. "Бело-синие" в первом матче второго квалифай-раунда Лиги чемпионов разгромили Хамрун Спартанс, который впервые в истории мальтийского футбола смог выйти в такую далекую стадию самого престижного еврокубка.

Динамо разгромило Хамрун в первом матче квалификации Лиги чемпионов – Буяльский оформил гол + пас

Киевляне должны были закрывать вопрос о победителе встречи еще до перерыва, но пробить Генри Боннело в первом тайме удалось лишь однажды. Блестящая комбинация на правом фланге завершилась пасом Буяльского на Ваната, форвард Динамо хладнокровно реализовал момент, закатив мяч в ворота.

После перерыва динамовцы значительно увеличили себе шансы на выход в следующий раунд ЛЧ. Настоящим джокером стал Назар Волошин, заменивший Ярмоленко. Вингер сначала ассистировал на Буяльского, а затем замкнул прострел Шапаренко. Динамо фактически гарантировало себе выход в третий этап квалификации, а домашний матч в Люблине, вероятно, будет иметь статус выставочного и тренировочного. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".