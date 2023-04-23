"Готовились, как всегда, как к обычному матчу, но в то же время понимали, какое будет напряжение в этом поединке, ведь мы встречались с Шахтером. Относительно мотивации – она была на самом высоком уровне.

Обмен шедеврами в видеообзоре матча Динамо – Шахтер – 1:1

Мы действовали очень осторожно, потому что понимали, какой может быть цена ошибки. Досадный гол с большого расстояния в начале встречи почти не повлиял на дальнейшую игру. Просто после него мы проигрывали и должны были больше идти в атаку и больше рисковать.

Как мне удалось отличиться? Настраивался бить по воротам прямым ударом. Хорошо, что все получилось.

А оносительно борьбы за призовые места... Мы готовимся от матча к матчу, нам нужно побеждать во всех поединках. Поэтому в таблицу сейчас не смотрим", – цитирует Андриевского официальный сайт Динамо.

Напомним, 28-летний хавбек спас киевлян от поражения на последних минутах, мастерски закрутив мяч под перекладину со штрафного. Этот гол стал для него первым в сезоне (в 8-ми матчах в УПЛ).

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