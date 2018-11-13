toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИГА НАЦИЙ

Джо Коул объявил о завершении карьеры

20:03 112 Читати українською
Джо Коул объявил о завершении карьеры
Джо Коул / соцсети

Экс-игрок сборной Англии Джо Коул повесил бутсы на гвоздь.

Последним клубом 38-летнего Коула был американский Тампа-Бэй Раудис, который представляюет второй дивизион чемпионата США. В составе Тампа-Бэй он сыграл 57 матчей и забил 17 голов.

Кассано в очередной раз заявил о завершении карьеры

"Надеюсь, следующие 20 лет будут такими же особенными, как два десятка лет в моей футбольной карьере. В профессиональной карьере любого игрока есть ключевые моменты. Один из них произошел, когда я был молодым футболистом в составе Вест Хэма. более опытный игрок, который уже заканчивал карьеру, сказал мне: "Наслаждайся каждой игрой, мальчик. Она мгновенно пройдет и ты будешь за ней сильно скучать". Он был прав", – передает слова Коула BBC.

Джо успел поиграть в АПЛ за Вест Хэм, Челси, Ливерпуль и Астон Виллу. В общем Джо сыграл за всю карьеру 716 матчей и забил 106 голов.

Від ворога Ібри і хет-трика за Реал до екзотики з українцем – зліт і падіння великого ван дер Ваарта

Теги
Главное Англия Вест Хэм Вест Хэм Астон Вилла Астон Вилла Ливерпуль Ливерпуль Джо Коул Джо Коул
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
18
час
:
49
мин
Казахстан
17:00
Латвия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук