Джо Коул объявил о завершении карьеры

Экс-игрок сборной Англии Джо Коул повесил бутсы на гвоздь.

Последним клубом 38-летнего Коула был американский Тампа-Бэй Раудис, который представляюет второй дивизион чемпионата США. В составе Тампа-Бэй он сыграл 57 матчей и забил 17 голов.

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"Надеюсь, следующие 20 лет будут такими же особенными, как два десятка лет в моей футбольной карьере. В профессиональной карьере любого игрока есть ключевые моменты. Один из них произошел, когда я был молодым футболистом в составе Вест Хэма. более опытный игрок, который уже заканчивал карьеру, сказал мне: "Наслаждайся каждой игрой, мальчик. Она мгновенно пройдет и ты будешь за ней сильно скучать". Он был прав", – передает слова Коула BBC.

Джо успел поиграть в АПЛ за Вест Хэм, Челси, Ливерпуль и Астон Виллу. В общем Джо сыграл за всю карьеру 716 матчей и забил 106 голов.

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