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Джо Харт и Манчестер Сити разорвут контракт

20:45 94 Читати українською
Джо Харт и Манчестер Сити разорвут контракт
Джо Харт / Фото: Sky Sports

Голкипер Джо Харт и Манчестер Сити решили прекратить сотрудничество.

Джо Харт покинет Манчестер Сити в нынешнее трансферное окно, сообщает Sportsmail.

Об этом решении футболист может сообщить уже в понедельник. Последние два сезона английский голкипер выступал на правах аренды сначала в итальянском Торино, а потом в лондонском Вест Хэме.

У Харта еще год контракта с "горожанами", однако и футболист, и клуб решили поставить точку в отношениях этом летом.

Также отмечается, что Харт нацелен на подписание долгосрочного контракта с новым клубом. Сейчас "горожанам" предстоит поиск покупателя, который способен оплатить трансфер вратаря и гарантировать ему зарплату, которая составляет по текущему контракту 120 тысяч долларов в неделю. При этом не исключается и вариант бесплатного перехода футболиста.

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Англия Трансферы Джо Харт Джо Харт Манчестер Сити Манчестер Сити
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