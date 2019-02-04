Джо Гомес будет прооперирован – защитник Ливерпуля уже 2 месяца вне игры

Похоже, защитник Ливерпуля Джо Гомес еще не скоро вернется на поле.

Джо Гомес вынужден лечь под нож для полного восстановления после перелома ноги, сообщает официальный сайт Ливерпуля.

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Напомним, защитник получил травму еще в начале декабря 2018 года в матче против Бернли, врачи сначала пророчили ему 6 недель на восстановление.

"Это удар по парню и по нам. Ведь перед травмой он был в фантастической форме. Но он слишком ценен для нас, чтобы рисковать. Так что мы проведем эту процедуру и он вернется, когда будет готов", – сказал главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

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