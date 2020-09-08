Чемпион мира 2006 года продолжает поиск своего клуба.

Бывший форвард сборной Италии Альберто Джилардино возглавил Сиену, сообщает официальный сайт тосканского клуба.

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С 38-летним наставником заключено соглашение сроком на один сезон. Сиена начнет выступать в Серии D, возродившись после банкротства.

К слову, Джилардино начал тренерскую карьеру в прошлом году, когда стал главным тренером клуба Серии D Реццато. Последней командой специалиста был представитель Серии С – Про Верчелли.

Напомним, Альберто известный по выступлениям за итальянские Парму, Милан и Фиорентина. В 2006 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Италии.

Интересно, что уже девять победителей ЧМ-2006 нашли себя на тренерской ниве: Андреа Пирло (Ювентус), Мауро Каморанези (Марибор), Массимо Оддо (Пескара), Алессандро Неста (Фрозиноне), Фабио Каннаваро (Гуанчжоу), Фабио Гроссо ( Сьон), Филиппо Индзаги (Беневенто) и Дженнаро Гаттузо (Наполи).

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