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Джеррард выиграл свой первый матч во главе Рейнджерс со счетом 6:0

11:07 73 Читати українською
Джеррард выиграл свой первый матч во главе Рейнджерс со счетом 6:0
Стивен Джеррард во главе Рейнджерc / Фото: ФК Рейнджерс

Рейнджерс не оставили шансов сопернику в первом матче Стивена Джеррарда в качестве главного тренера команды.

Шотландский Рейнджерс сыграл свой первый поединок под руководством Стивена Джеррарда. Рейнджерс в товарищеском матче разгромил клуб клуб Второй лиги Англии Бери со счетом 6:0, сообщает Daily Mail.

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Отметим, дебютный поединок Джеррарда на тренерском мостике Рейнджерс собрал более 40 000 зрителей на стадионе в Глазго.

Напомним, в начале мая Джеррард стал главным тренером Рейнджерс, подписав контракт на 4 года.

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Стивен также успел побыть наставником Ливерпуля U-18 и занял третье место в юношеском чемпионате Англии. Кроме этого, Ливерпуль U-19 под руководством Джеррарда дошел до четвертьфинала Юношеской лиги УЕФА.

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Мир Рейнджерс Рейнджерс Стивен Джеррард Стивен Джеррард
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