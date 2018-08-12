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Джеррард выиграл свой первый матч в чемпионате Шотландии во главе Рейнджерс

20:13 87 Читати українською
Джеррард выиграл свой первый матч в чемпионате Шотландии во главе Рейнджерс
Стивен Джеррард / ФК Рейнджерс

Легендарный футболист Ливерпуля и сборной Англии Стивен Джеррард успешно дебютировал на тренерском мостике Рейнджерс.

В первом туре чемпионата Шотландии подопечные Джеррарда уверенно переиграли Сент-Миррен со счетом 2:0.

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На 14-й минуте Морелос вывел Рейнджерс вперед, а уже через 10 минут Голдсон удвоил преимущество подопечных Джеррарда.

Отметим, что Рейнджерсбув вынужден играть вдесятером после удаления Маккрори на 31-й минуте поединка.

Клопп прокомментировал назначение Джеррарда тренером Рейнджерс

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Мир Шотландия Стивен Джеррард Стивен Джеррард Рейнджерс Рейнджерс
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